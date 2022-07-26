Есть признаки перехода в позиционную войну, Россия предпринимает попытки штурмов, но у них нет успеха — советник главы МВД 26 июля, 17:47 Территория агрофермы, которую российские войска использовали как военную базу (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Советник главы МВД Ростислав Смирнов заявил, что есть признаки перехода в позиционную войну, Россия предпринимает попытки штурмов, но они не имеют успеха.

«Мы видим, что полторы недели линия фронта статическая, начиная на юге нашей страны, заканчивая на севере, на Харьковщине. То есть враг делает некоторые попытки штурмов, но они не имеют успеха. То есть линия фронта не меняется», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, это первый показатель позиционной войны.

Отвечая на вопрос, выдыхается ли Россия, Смирнов заявил, что «однозначно».

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