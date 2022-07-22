«Как встретить дракона на Крещатике». Советник главы МВД высказался о вероятности наступления России на Одессу в 2023 году 22 июля, 12:06 По словам Денисенко, возможность наступления РФ на Одессу зависит от исхода битвы за Донбасс (Фото:Геннадий Труханов/facebook.com)

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Россия может попытаться в начале 2023 года захватить Одессу.



«Я здесь скажу свою личную точку зрения: думаю, что люди, которые рассказывают, что будет через полгода, — тыкают пальцем в небо. Это как встретить дракона на Крещатике — 50 на 50… Это даже круче, чем встретить дракона на Крещатике», — сказал он в эфире телемарафона.

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По словам Денисенко, все зависит от исхода битвы за Донбасс «и теоретически, возможно, мы пока не понимаем временные рамки, — битвы за Херсон».

«От этих вещей будет зависеть абсолютно все — и битва за Одессу, и окончание войны, и многое другое. Поэтому пока думаю спрогнозировать вряд ли вообще теоретически кто-нибудь может», — добавил он.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что в начале 2023 года Россия может начать новое масштабное наступление на Украину, чтобы захватить Одессу и юго-западное побережье, а также отрезать Украину от Черного моря.

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