За последние недели — более 30. ВСУ уже уничтожили 50 складов с боеприпасами оккупантов — МВД 26 июля, 17:09 Удар по оккупантам в Новой Каховке был нанесен в ночь на 12 июля (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Украинские силы уничтожили 50 складов российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения России в Украину, сообщил советник главы МВД Ростислав Смирнов.

«За две последние недели мы уничтожили более 30, а всего — уже уничтожили более 50 складов с боеприпасами, 17 командных пунктов, скопления оружия и так далее», — сказал он в эфире телемарафона.

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Он добавил, что разрушено большое количество тыловых обеспечений россиян, что меняет логистическую цепочку поставок российского оружия на фронт и возможность наступательных действий оккупантов. По его словам, интенсивность нападений РФ уменьшилась, а число обстрелов на отдельных участках фронта снизилось в 10 раз.

Смирнов отметил, что у оккупантов нет успехов на линии фронта, и россияне понимают, что находятся на своем пике.

«Враг понимает, что дальше существенно уже не сможет продвигаться. Этот маховик настолько уже закручен, что в дальнейшем он пойдет уже в другую сторону. Враг понимает, что в дальнейшем ситуация будет ухудшаться именно для него», — добавил Смирнов.

По оценке США, Украина «уничтожила более сотни ценных целей» с помощью американской артиллерии.

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