«Придется тратить на них снаряды». В МВД считают, что устаревшие танки РФ могут быть проблемой для Украины 26 мая, 18:50 Цей матеріал також доступний українською Танк Т-62 (Фото:warbook.club)

Советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что старые танки Т-62, которые оккупанты пригнали в Мелитополь, могут быть проблемой для Украины, поскольку на них придется тратить снаряды.

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«Оккупанты привезли на фронт расконсервированные танки Т-62. Конечно, оружием эти танки назвать очень тяжело. Им минимум по 45 лет, они слабы технически», — пишет он в Telegram.

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Андрусив сомневается, что расконсервация танков прошла успешно, и, по его мнению, Т-62 передадут войскам Л/ДНР, которых советник МВД называет «мясными батальонами».

«Но для нас это не отличные новости. Даже если часть этих танков заведется и доедет на фронт — значит, нам придется тратить на них снаряды, и вести с ними бои, в которых будем проявлять свои позиции. А со снарядами у нас сейчас и так все сложно, что является причиной тактических отступлений», — добавил он.

Танк Т-62 был принят на вооружение советскими вооруженными силами еще в 1962 году. К концу 2012 года в российской армии хранилось более 900 таких танков. Часть из них она позже использовала для войны в Сирии и на Донбассе.

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