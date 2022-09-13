Людей расстреливали и пытали: в МВД рассказали о зверствах оккупантов в Харьковской области

13 сентября, 15:25
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В МВД рассказали о зверствах оккупантов в Харьковской области (Фото:Handout via REUTERS)

В МВД рассказали о зверствах оккупантов в Харьковской области (Фото:Handout via REUTERS)

В Министерстве внутренних дел рассказали, что на оккупированных территориях Харьковской области войска РФ пытали и расстреливали людей.

Как сообщил в эфире телемарафона советник главы МВД Антон Геращенко, в освобожденной Балаклее полиция заканчивает эксгумацию тел двух граждан, убитых в последние дни оккупации.

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По его словам, оккупанты расстреляли их в центре города рядом с блокпостом.

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«Оккупанты решили, что эти люди являются нашими диверсантами, но это были простые гражданские. Их расстреляли, как это раньше делали в Буче, и закопали», — отметил Геращенко.

Также во время оккупации Балаклеи оккупанты хватали десятки человек и тянули в отделение полиции, где была их так называемая штаб-квартира. Здесь оккупанты устраивали пытки, после которых никто не возвращался.

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Геращенко заверил, что по каждому факту убийства, пытки, изнасилования будут возбуждать уголовные дела.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

Только за прошлые сутки защитники Украины выбили оккупантов из более чем 20 населенных пунктов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область МВД Украины Антон Геращенко Пытки Война России против Украины

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