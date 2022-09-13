Людей расстреливали и пытали: в МВД рассказали о зверствах оккупантов в Харьковской области 13 сентября, 15:25 В МВД рассказали о зверствах оккупантов в Харьковской области (Фото:Handout via REUTERS)

В Министерстве внутренних дел рассказали, что на оккупированных территориях Харьковской области войска РФ пытали и расстреливали людей.

Как сообщил в эфире телемарафона советник главы МВД Антон Геращенко, в освобожденной Балаклее полиция заканчивает эксгумацию тел двух граждан, убитых в последние дни оккупации.

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По его словам, оккупанты расстреляли их в центре города рядом с блокпостом.

«Оккупанты решили, что эти люди являются нашими диверсантами, но это были простые гражданские. Их расстреляли, как это раньше делали в Буче, и закопали», — отметил Геращенко.

Также во время оккупации Балаклеи оккупанты хватали десятки человек и тянули в отделение полиции, где была их так называемая штаб-квартира. Здесь оккупанты устраивали пытки, после которых никто не возвращался.

Геращенко заверил, что по каждому факту убийства, пытки, изнасилования будут возбуждать уголовные дела.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

Только за прошлые сутки защитники Украины выбили оккупантов из более чем 20 населенных пунктов.

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