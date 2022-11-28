«Мы должны быть готовы». Российские оккупанты могут начать массированную атаку против Украины в любой момент — МВД 28 ноября, 14:22 Дом в Вишгороде после российского удара (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты могут начать массированную атаку против Украины в любой момент, заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в понедельник, 28 ноября.

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По его словам, в предыдущие недели мы видели, что для подготовки подобного массированного удара им нужно в среднем от семи до 14 дней.

«С сегодняшнего дня мы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут начать массированную атаку», — сказал он в эфире телемарафона.

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Украинские военные предупредили об угрозе новой ракетной атаки оккупантов на критическую инфраструктуру страны.

По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, об этом может свидетельствовать возвращение на боевое дежурство в Черном море ракетоносителя РФ, которого несколько последних суток там не было.