«Мы должны быть готовы». Российские оккупанты могут начать массированную атаку против Украины в любой момент — МВД
Дом в Вишгороде после российского удара (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Российские оккупанты могут начать массированную атаку против Украины в любой момент, заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в понедельник, 28 ноября.
По его словам, в предыдущие недели мы видели, что для подготовки подобного массированного удара им нужно в среднем от семи до 14 дней.
«С сегодняшнего дня мы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут начать массированную атаку», — сказал он в эфире телемарафона.
Украинские военные предупредили об угрозе новой ракетной атаки оккупантов на критическую инфраструктуру страны.
По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, об этом может свидетельствовать возвращение на боевое дежурство в Черном море ракетоносителя РФ, которого несколько последних суток там не было.