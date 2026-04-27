Трое погибших и сотни выездов спасателей. Клименко рассказал о последствиях непогоды и предупредил о I уровне опасности
Спасатели ГСЧС накануне совершили более 400 выездов, сообщил Игорь Клименко (Фото: ГСЧС Запорожье)
Больше всего разрушений шквальный ветер нанес в Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областях. Жертвами непогоды стали три человека, еще восемь получили травмы.
Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По его словам, подразделения системы МВД продолжают ликвидацию последствий непогоды.
«В целом сейчас в 19 регионах обесточены более 700 населенных пунктов. Повреждены кровли десятков жилых домов и коммунальных учреждений, учебные заведения и транспортные средства. К сожалению, три человека погибли — в Запорожье, на Закарпатье и Черкассах», — рассказал Клименко.
Министр отметил, что накануне спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) осуществили более 400 выездов — распиливали деревья, демонтировали опасные конструкции, помогали пострадавшим.
«В результате непогоды травмировались восемь человек, в том числе ребенок. В Запорожье шквальный ветер повредил крышу здания концертного зала прямо во время выступления артиста: спасатели оперативно демонтировали аварийные конструкции и обезопасили зрителей», — сообщил глава МВД.
Он добавил, что после начала непогоды полицейские усилили патрулирование, на заблокированных участках были организованы объезды.
«Сегодня будут продолжаться восстановительные работы», — отметил Клименко.
Он также предупредил, что на большинстве территории Украины порывы ветра будут наблюдаться и сегодня, определен I уровень опасности (желтый), поэтому граждан призывают быть осмотрительными.
Ранее ГСЧС сообщала о двух погибших и двух травмированных, в том числе ребенка, из-за непогоды в разных областях Украины в воскресенье, 26 апреля. По данным спасателей, за прошедший день был обесточен 1121 населенный пункт.
«В Черкассах погиб человек — дерево упало на квадроцикл во время движения. Еще один человек погиб на Закарпатье из-за падения дерева. В Полтаве дерево травмировало ребенка», — сообщали в ГСЧС днем 26 апреля.
В свою очередь Украинский гидрометеорологический центрпредупреждал, что 27 апреля в Украине, кроме западных областей, порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.
«I уровень опасности, желтый. Ночью 27 и 28 апреля в воздухе заморозки 0−3°. II уровень опасности, оранжевый», — отмечали в Укргидрометцентре.
Кроме того, по данным синоптиков, 27 апреля на юге и на юго-востоке страны на поверхности почвы заморозки 0−5°.
«I уровень опасности, желтый», — предупреждал Укргидрометцентр.
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