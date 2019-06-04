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В МВД объяснили исчезновение игрушек, которые принесли в память о погибшем мальчике

4 июня, 12:25
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В МВД объяснили исчезновение игрушек, которые принесли в память о погибшем мальчике - фото

Артем Шевченко/Facebook

Игрушки находятся с другой стороны здания МВД

Игрушки и свечи, которые принесли под здание МВД в память о погибшем пятилетнем мальчике, не выбросили, а перенесли в другое место.

Об этом сообщил спикер ведомства Артем Шевченко.

«Детские игрушки и символику, которую вчера протестующие принесли под МВД, никто не выбрасывал в мусорник. Их просто переместили в другое место на центральном входе под флагштоками», — пояснил он.

Шевченко также опубликовал фото местности, где разместили импровизированный мемориал.

Ранее сообщалось, что под МВД убрали игрушки и свечи, которые люди приносили в память об убитом полицейскими пятилетнем мальчике.

На асфальте также пытались закрасить надпись «Убийцы», но стерли только слово «Аваков».

Напомним, что 3 июня в больнице умер 5-летний мальчик, которого ранили полицейские из Переяслав-Хмельницкого отделения полиции.

31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

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В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

Подозреваемых в убийстве полицейских арестовали на два месяца без права внесения залога.

Им может грозить пожизненное заключение.

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Теги:   Переяслав-Хмельницкий Ребенок Смерть МВД Украины

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