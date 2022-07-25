Младшая сестренка России. В МВД готовятся к худшему сценарию участия Беларуси в войне

25 июля, 03:54
В МВД считают, что Путин может дожать Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

В МВД считают, что Путин может дожать Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что Украина готовится к худшему сценарию участия Беларуси в войне.

Об этом сообщает Телеграф.

Енин сообщил, что Беларусь и в данный момент во многом активно втянута в агрессию против Украины. В то же время, диктатор Александр Лукашенко всячески избегает прямого участия белорусских войск.

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«Беларусь это младшая сестренка России. Беларуские власти уже предоставили свою территорию и для транзита войск, и для ракетно-артиллерийских обстрелов, и для лечения раненых, и даже для вывоза награбленного Россией. По всем законам войны, Беларусь уже давно присоединилась к военной агрессии. Но роль Беларуси может быть еще активнее. беларуский диктатор всячески избегает более активного втягивания в российскую войну против Украины. Но нам не нужно успокаивать себя, что ему это будет удаваться бесконечно. Мы не исключаем, что Россия может дожать Беларусь и именно поэтому мы должны исходить из худших сценариев», — заявил Енин.

Он отметил, что по данным украинской и западных разведок со стороны Беларуси на территорию Украины могут заходить диверсионно-разведывательные группы.

«У них могут быть очень разнообразные задачи — от анализа транспортных путей и моделирование возможных направлений продвижения тяжелой техники до изучению уровня оснащенности наших инженерных сооружений, подготовке диверсий, нахождения сообщников среди местного населения к подготовке терактов на объектах инфраструктуры или вблизи военных частей. Они уже не заходят с российскими мобильными карточками», — сообщил Енин.

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В МВД подчеркнули, что на освобожденных от российских оккупантов территориях до сих пор находятся коллаборанты. В то же время, украинские защитники и защитницы продолжают укреплять границу.

По информации Генштаба на 22 июля, на Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Сроки проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси продлены до 31 июля текущего года.

Белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.

В конце мая в Минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время».

https://www.youtube.com/watch?v=Y7ItazWDGhA
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Владимир Путин Беларусь Александр Лукашенко Война в Украине Война России против Украины

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