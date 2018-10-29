В Мукачево от кори умер 12-летний мальчик, делом занялась полиция

В Мукачево Закарпатской области от кори умер 12-летний мальчик.
Как сообщает mukachevo.net, инцидент произошел в субботу, 27 октября.
Ребенка доставили в инфекционное отделение Закарпатской областной детской больницы.
По словам главврача Романа Шницера, ребенок болел около недели дома, ранее за медпомощью родители мальчика не обращались. Также он не был вакцинирован.
В больнице состояние ребенка ухудшилось, его перевели в реанимацию.
"Нарушение микроциркуляции, его сразу перевели в реанимационное отделение. Там продолжалась негативная динамика, падение давления, расстройства жизненно важных органов, и на этом фоне наступила смерть у ребенка", - пояснил медик.
В больнице сообщили, что проведут судебно-медицинской экспертизы.
"Мы четко должны знать причину смерти ребенка и подтвердить ее на судебно-медицинском вскрытии. Были взяты иммуноглобулины, чтобы подтвердить диагноз кори, а это не быстро делается. И только после этого мы можем проводить дальнейшие действия. Это касается уже последнего этапа лечения, когда он поступил к нам в больницу", - резюмировал Шницер.
Родители написали заявление в полицию о ненадлежащем исполнении работы врачами.
В полиции открыли уголовное производства по ч.2 ст. 140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей) УК Украины.
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