В Мукачево от кори умер 12-летний мальчик, делом занялась полиция

Родители доставили ребенка в больницу через неделю после лечения дома

В Мукачево Закарпатской области от кори умер 12-летний мальчик.

Как сообщает mukachevo.net, инцидент произошел в субботу, 27 октября.

Ребенка доставили в инфекционное отделение Закарпатской областной детской больницы.

По словам главврача Романа Шницера, ребенок болел около недели дома, ранее за медпомощью родители мальчика не обращались. Также он не был вакцинирован.

В больнице состояние ребенка ухудшилось, его перевели в реанимацию.

"Нарушение микроциркуляции, его сразу перевели в реанимационное отделение. Там продолжалась негативная динамика, падение давления, расстройства жизненно важных органов, и на этом фоне наступила смерть у ребенка", - пояснил медик.

В больнице сообщили, что проведут судебно-медицинской экспертизы.

"Мы четко должны знать причину смерти ребенка и подтвердить ее на судебно-медицинском вскрытии. Были взяты иммуноглобулины, чтобы подтвердить диагноз кори, а это не быстро делается. И только после этого мы можем проводить дальнейшие действия. Это касается уже последнего этапа лечения, когда он поступил к нам в больницу", - резюмировал Шницер.

Родители написали заявление в полицию о ненадлежащем исполнении работы врачами.

В полиции открыли уголовное производства по ч.2 ст. 140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей) УК Украины.

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