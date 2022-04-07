«Проведение мер по дерусификации». В Мукачево демонтировали памятник Пушкину — горсовет
В Закарпатской области был демонтирован памятник Пушкину (Фото:Мукачевский горсовет)
В Мукачево был проведен демонтаж бюста Пушкина и мемориальной доски из школы № 1.
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Об этом сообщает Мукачевский горсовет.
На заседании исполнительного комитета принято решение о демонтаже памятников истории и монументального искусства местного значения.
"Это делается с целью проведения мероприятий по дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины", - говорится в сообщении.
Управлению городского хозяйства поручено обеспечить демонтаж памятников и памятных знаков.
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