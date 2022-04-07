«Проведение мер по дерусификации». В Мукачево демонтировали памятник Пушкину — горсовет 7 апреля, 16:13 Цей матеріал також доступний українською В Закарпатской области был демонтирован памятник Пушкину (Фото:Мукачевский горсовет)

В Мукачево был проведен демонтаж бюста Пушкина и мемориальной доски из школы № 1.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом сообщает Мукачевский горсовет.

На заседании исполнительного комитета принято решение о демонтаже памятников истории и монументального искусства местного значения.

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"Это делается с целью проведения мероприятий по дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины", - говорится в сообщении.

Управлению городского хозяйства поручено обеспечить демонтаж памятников и памятных знаков.

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