Вербуют в «собянинский полк»: набор пушечного мяса на войну с Украиной докатился до Москвы — СМИ
Наемникам обещают платить более 200 тысяч рублей в месяц (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
На фоне провала с восполнением резервов после колоссальных потерь ВС РФ в Украине кремлевский режим вынужден организовывать мобилизацию на войну уже даже в Москве.
Как сообщает Медуза, для этого там начали формировать так называемый «собянинский полк», названный в четь мэра российской столицы Сергея Собянина и частично финансируемый из городского бюджета.
Набор наемников начался еще 1 июля.
Будущим военным преступникам обещают платить более 200 тысяч рублей в месяц, а их подготовка будет проходить на полигоне Мулино в Нижегородской области. После месяца учений наемников планируют отправить в Украину.
При этом большая часть записавшихся в «собянинский полк» не москвичи, а жители других регионов, приехавшие, чтобы подзаработать.
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