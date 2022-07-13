Вербуют в «собянинский полк»: набор пушечного мяса на войну с Украиной докатился до Москвы — СМИ

13 июля, 12:47
Наемникам обещают платить более 200 тысяч рублей в месяц (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Наемникам обещают платить более 200 тысяч рублей в месяц (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На фоне провала с восполнением резервов после колоссальных потерь ВС РФ в Украине кремлевский режим вынужден организовывать мобилизацию на войну уже даже в Москве.

Как сообщает Медуза, для этого там начали формировать так называемый «собянинский полк», названный в четь мэра российской столицы Сергея Собянина и частично финансируемый из городского бюджета.

Видео дня
Читайте также:
Оккупанты на ходу выпрыгивают из грузовиков, чтобы не попасть на фронт — перехват

Набор наемников начался еще 1 июля.

Будущим военным преступникам обещают платить более 200 тысяч рублей в месяц, а их подготовка будет проходить на полигоне Мулино в Нижегородской области. После месяца учений наемников планируют отправить в Украину.

Читайте также:
«Одноразовые войска»: РФ решила отправить в Украину «элиту» из Тувы в резиновых сапогах

При этом большая часть записавшихся в «собянинский полк» не москвичи, а жители других регионов, приехавшие, чтобы подзаработать.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Москва Наемники Российские военные Собянин Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Иван Яковина
Обозреватель НВ
Это катастрофа для Путина. Как армия России оказалась абсолютно беззащитна

О том, как Россия, ее армия и ее сателлиты оказались абсолютно беззащитны перед американскими вооружениями, поставленными Украине

13 июля, 11:53
Мнения
Взрывы на складе боеприпасов оккупантов в Новой Каховке (Фото:Антон Геращенко/Telegram)
«Поймать практически невозможно» /
Мобильность HIMARS позволяет отрезать тыл и поставки россиян — интервью с аналитиком CIT
13 июля, 09:42
Страны
Илья Пономарев (Фото:Александр Медведев / НВ)
Интервью с Ильей Пономаревым /
Чего боится Путин и какова вероятность, что Россия распадется после войны с Украиной
13 июля, 09:28
Страны
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X