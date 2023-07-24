В Москве обнаружили, что кто-то внезапно перерезал и украл более километра кабеля Минобороны РФ 24 июля, 16:52 Здание Национального центра управления обороной РФ (Фото:via Wikipedia)

В Москве неизвестный перерезал и украл более километра кабеля Минобороны РФ, сообщает российский Telegram-канал Baza.

По информации пропагандистов, отсутствие кабеля заметил сотрудник силового ведомства страны-агрессора вместе с представителем Воентелекома, когда из-за сбоя они решили проверить объект электросвязи в административном округе на востоке Москвы.

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Оказалось, что на месте не хватало более километра кабеля, цена за метр которого может доходить до 5000 рублей. Таким образом, материальный ущерб может быть оценен более чем в 5 млн рублей.

Силовики проводят проверку.

В понедельник, 24 июля, в Москве были выбиты стекла и частично повреждена кровля зданий после падения дронов, один из БПЛА упал недалеко от здания минобороны РФ.

Это не первая атака БПЛА по Москве. 30 мая беспилотники упали в пяти населенных пунктах Подмосковья — Ильинском, Раздорах, Ромашково, Тимошкино и Гринфилде. Там живут в том числе Аркадий и Борис Ротенберги, глава Минфина Антон Силуанов, глава Конституционного суда Валерий Зорькин, спикер совфеда РФ Валентина Матвиенко и другие.

По версии российских пропагандистов, БПЛА задели как минимум три многоэтажных дома.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар неизвестными беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям». Он подчеркнул, что Украина не имеет отношения к атаке.

3 мая пресс-служба российского диктатора Владимира Путина заявила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю.

По данным российских СМИ, во дворце Кремля, купол которого вспыхнул из-за атаки дронов, находятся рабочие кабинеты российского диктатора Владимира Путина и его кремлевская квартира.

Путин вроде бы не пострадал. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не атаковала территорию России.