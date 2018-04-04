В Москве суд разрешил депортировать в Украину боевика "ДНР"

Николая Трегуба могут депортировать, но пока не было таких прецедентов

Московский облсуд принял решение оставить в силе постановление о депортации гражданина Украины Николая Трегуба, боевика "ДНР" и участника боев за Донецкий аэропорт.

Причиной стало нарушение миграционного законодательства России. Но даже решение суда не гарантирует, что боевика депортируют в Украину, сообщает Радио Свобода.

Россия пока не выдавала Украине участников бандформирований, поэтому эксперты сомневаются в депортации Трегуба.

Трегуб родился в Жмеринке Винницкой области. На него собрано большое досье на сайте Миротворец. В 2014 году Трегуб воевал в Славянске на стороне террористов. Был в группировке Спарта под командованием Моторолы, получил ранение в Донецком аэропорту. После лечения выехал в Россию.

Народный депутат Антон Геращенко уточнил, что российские суды первой инстанции принимают решение в аналогичных делах, но в дальнейшем решение может отменить в апелляционной инстанции под давлением пропагандистских движений.

Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала иностранного гражданина, уличенного в выступлениях за насильственное изменение основ конституционного строя РФ и отказавшегося добровольно покинуть территорию страны. По данным российских СМИ, это 46-летний гражданин Украины по фамилии Дубченко.