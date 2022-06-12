«Сегодня не мой день». В Москве перед зданием Минобороны вывесили антивоенный баннер 12 июня, 15:12 Цей матеріал також доступний українською В Москве вывесили антивоенный баннер (Фото:Novaya Gazeta. Europe via Telegram)

В день России в Москве перед Министерством обороны вывесили антивоенный баннер — триколор с надписью Сегодня не мой день.

Об этом сообщает в Telegram Novaya Gazeta. Europe.

Отмечено, что анонимные московские художники распространили заявление, в котором отметили, что акция приурочена ко дню России.

«Победоносные сводки гостелеканалов, инфографики опросов с поправкой на "военное время“ и результаты референдумов под дулом автомата неизбежно создают лишь наспех скроенную триколоровую иллюзию нового русского мира, в котором каждый из нас его проводник. Это ошибочная оптика. Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы безусловно достаточно скоро отметим — станет днем независимости от имперских амбиций», — говорится в заявлении художников.

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