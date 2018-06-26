В Москве озвучили условие визита украинского омбудсмена к Сущенко

Мосгорсуд: Омбудсмен пока не может просить о встрече с Сущенко

В Московском городском суде озвучили условие визита уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой к незаконно осужденному журналисту Роману Сущенко.

Как сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова в комментарии Интерфаксу, украинский омбудсмен может просить о разрешении на встречу с Сущенко после вступления приговора в законную силу. На данный момент приговор проходит процедуру обжалования.

До вступления в силу приговора разрешение на встречу может быть дано только консульским сотрудникам.

"Разрешение на встречу может быть дано только консульским сотрудникам, кем уполномоченная Верховной Рады по правам человека не является", - сказала представитель Мосгорсуда, ссылаясь на Консульскую конвенцию между РФ и Украиной от 1993 года.

Напомним, что 26 июня украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой отказали во встрече с украинским политзаключенным Романом Сущенко.

Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в "шпионаже" и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

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В ФСБ РФ считают, что украинский журналист, который на протяжении последних шести лет работал корреспондентом информационного агентства Укринформ во Франции, был полковником украинской военной разведки и собирал секретные сведения о деятельности российской армии и Национальной гвардии.