«Первенство в терроре». В Москве начали осознавать, что Россию признают государством-террористом — Зеленский 3 августа, 23:30 Зеленский подчеркнул, что Россия заслуживает юридических последствий за свои преступления против украинцев (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Президент Владимир Зеленский убежден, что в Кремле начали осознавать неизбежность признания РФ государством-террористом.

«Сейчас чувствуется, что в России стали осознавать неизбежность признания государством-террористом. После всего, что наделала российская армия и якобы частные российские военные компании, никакая другая террористическая организация мира не может претендовать на первенство в терроре», — сказал он в вечернем видеообращении.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что Россия заслуживает юридических последствий за свои преступления против украинцев, в частности, в решениях США и других стран.

«Именно поэтому из Москвы пошла новая пропагандистская активность. Они внезапно решили определить „азовцев“ террористами, хотя когда это делает государство-террорист, это очевидно абсурдно», — добавил он.

2 августа кремлевский режим объявил полк Азов «террористической организацией». Решение было принято вскоре после массового убийства россиянами пленных защитников Украины в Еленовке, где также удерживали бойцов Азова.

После этого полк Азов призвал Госдепартамент США признать Россию государством-террористом в ответ на ее многочисленные военные преступления против мирного населения Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.