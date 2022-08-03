«Первенство в терроре». В Москве начали осознавать, что Россию признают государством-террористом — Зеленский

3 августа, 23:30
Зеленский подчеркнул, что Россия заслуживает юридических последствий за свои преступления против украинцев (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Зеленский подчеркнул, что Россия заслуживает юридических последствий за свои преступления против украинцев (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Президент Владимир Зеленский убежден, что в Кремле начали осознавать неизбежность признания РФ государством-террористом.

«Сейчас чувствуется, что в России стали осознавать неизбежность признания государством-террористом. После всего, что наделала российская армия и якобы частные российские военные компании, никакая другая террористическая организация мира не может претендовать на первенство в терроре», — сказал он в вечернем видеообращении.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что Россия заслуживает юридических последствий за свои преступления против украинцев, в частности, в решениях США и других стран.

«Именно поэтому из Москвы пошла новая пропагандистская активность. Они внезапно решили определить „азовцев“ террористами, хотя когда это делает государство-террорист, это очевидно абсурдно», — добавил он.

2 августа кремлевский режим объявил полк Азов «террористической организацией». Решение было принято вскоре после массового убийства россиянами пленных защитников Украины в Еленовке, где также удерживали бойцов Азова.

После этого полк Азов призвал Госдепартамент США признать Россию государством-террористом в ответ на ее многочисленные военные преступления против мирного населения Украины.

https://www.youtube.com/embed/DqZVftwwH0E
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Кремль Владимир Зеленский Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Врачи опасаются приема мелатонина для лечения бессонницы (Фото:Gaelle Marcel)
Победить бессонницу /
Пять способов быстрее уснуть, чтобы проснуться бодрым и отдохнувшим
3 августа, 21:00
Медицина
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден оказались в центре внимания мировой общественности из-за недавнего визита Пелоси в Тайвань (Фото:Коллаж НВ)
Почему эти трое встряхнули мир /
НВ разобрался в плюсах и минусах визита Нэнси Пелоси на Тайвань и выяснил, приведет ли он к катастрофе
3 августа, 20:04
Геополитика
Павел Баев
Норвежский политолог
Ход войны сдвинулся с мертвой точки. На чем теперь сосредоточится Путин

Битва за Донбасс (который стал центральным театром военных действий после того, как битва за Киев была проиграна из-за чрезмерной растянутости российских сил) зашла в тупик

3 августа, 16:50
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X