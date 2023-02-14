В Москве хотят мобилизовать ведущих российских ученых — Генштаб 14 февраля, 09:20 В Москве хотят мобилизовать ученых (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

В Москве началась агитационная работа по мобилизации ведущих российских ученых.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 14 февраля.

«В частности, с персоналом научно-исследовательского института Полюс, который является ведущим научным центром России в области лазерных технологий, проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных лиц», — говорится в сообщении.

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Ранее в Генштабе сообщали, что российские мобилизованные все чаще отказываются идти в атаку, поэтому в бой бросают жителей временно оккупированной Донецкой области.