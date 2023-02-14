В Москве хотят мобилизовать ведущих российских ученых — Генштаб

14 февраля, 09:20
Поделиться:
В Москве хотят мобилизовать ученых (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

В Москве хотят мобилизовать ученых (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

В Москве началась агитационная работа по мобилизации ведущих российских ученых.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 14 февраля.

«В частности, с персоналом научно-исследовательского института Полюс, который является ведущим научным центром России в области лазерных технологий, проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных лиц», — говорится в сообщении.

Видео дня

Ранее в Генштабе сообщали, что российские мобилизованные все чаще отказываются идти в атаку, поэтому в бой бросают жителей временно оккупированной Донецкой области.

https://www.youtube.com/watch?v=dA3zKpnWwNo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Москва Мобилизация Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X