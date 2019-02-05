В Москве анонсировали пресс-конференцию Януковича по поводу приговора за госизмену
Заочно осужденный за государственную измену бывший президент Украины Виктор Янукович выступит на пресс-конференции в Москве по поводу объявленного приговора.
Как сообщил Громадському его адвокат Александр Горошинский, пресс-конференция запланирована на среду, 6 февраля, на 14 часов.
Главной темой выступления станет приговор Оболонского районного суда Киева, который приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы.
Горошинский отметил, что беглый президент хочет "дать оценку этому беспределу" и пообещал "возможные сюрпризы" во время пресс-конференции.
Напомним, что Оболонский районный суд Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Янукович осужден за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ.
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Генеральная прокуратура Украины, которая просила для Януковича 15 лет тюрьмы, отказалась подавать апелляцию на приговор экс-президенту.