В Москве анонсировали пресс-конференцию Януковича по поводу приговора за госизмену Сегодня, 15:18 46 Цей матеріал також доступний українською EPA Виктор Янукович будет говорить о приговоре EPA

Заочно осужденный за государственную измену бывший президент Украины Виктор Янукович выступит на пресс-конференции в Москве по поводу объявленного приговора.

Как сообщил Громадському его адвокат Александр Горошинский, пресс-конференция запланирована на среду, 6 февраля, на 14 часов.

Главной темой выступления станет приговор Оболонского районного суда Киева, который приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы.

Горошинский отметил, что беглый президент хочет "дать оценку этому беспределу" и пообещал "возможные сюрпризы" во время пресс-конференции.

Напомним, что Оболонский районный суд Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Янукович осужден за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ.

Генеральная прокуратура Украины, которая просила для Януковича 15 лет тюрьмы, отказалась подавать апелляцию на приговор экс-президенту.