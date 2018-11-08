В Московском патриархате прокомментировали заявление Порошенко о том, что РПЦ больше нет места в Украине

Руководитель пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов заявил, что в Украине насчитывается 20 миллионов сторонников Московского патриархата.

Об этом Анисимов сказал, комментируя слова Петра Порошенко о том, что РПЦ нечего делать в Украине, пишет ТАСС.

"К УПЦ относят 17-20 млн населения. Как они могут всех этих людей изгнать? Организовать гонения, шельмование, чем уже занимаются, они могут", - сказал он.

Анисимов обвинил главу государства в невежестве.

"Нашему президенту то лавры равноапостольного князя Владимира - создателя церкви - покоя не дают, то Нерона - гонителя христиан, и это как раз второй случай. Абсурдно гнать церковь, которая родилась здесь тысячу лет назад, сформировала нашу ментальность, наш народ. Я это все отношу к тотальному невежеству",- отметил он.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.

Архиепископ Телмисский Иов в интервью ВВС заявил, что с 11 октября 2018 года иерархи всех украинских церквей в глазах Фанара имеют одинаковый статус - клириков Вселенского престола. Таким образом, с канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует.

Владыка Иов отметил, что Вселенский патриарх имеет абсолютное право провозглашать автокефалию, это его привилегия, если же РПЦ сомневается относительно этого, она должна отречься от собственной автокефалии. Иов допустил, что в отношении РПЦ будут применены "определенные меры" в случае дальнейшего сопротивления автокефалии Украинской церкви.