В Московском патриархате обсуждают автокефалию для Украинской церкви - митрополит Зоря

Представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что внутри Московского патриархата ведется активное обсуждение по поводу автокефалии для Украинской церкви.
В комментарии Укринформу Зоря сказал, что сейчас все ждут томоса.
"Я думаю, что все ждут томоса, ждут, что будет дальше, тем более, что Московский патриархат сам сеет такие настроения - не надо, мол, торопиться. Но я знаю, что непосредственно внутри этой церкви обсуждение ведется - они обдумывают, размышляют, взвешивают", - отметил он.
По словам митрополита, еще полгода назад об автокефалии в Московском патриархате никто не говорил, а если кто и заводил речь, то проводники церкви заявляли, что никаких решений по этому поводу не будет. Сегодня же все видят, что дело движется.
Он добавил, что за последние четыре года в Черниговской области в УПЦ КП перешло три религиозные общины и один священник. По его словам, все произошло мирно и без конфликтов.
Напомним, Священный Синод Вселенского патриархата в Стамбуле окончательно утвердил томос для предоставления автокефалии УПЦ.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создание в Киеве ставропигии и признание каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.
15 октября Синод Русской православной церкви принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем. Теперь за молитву в "запрещенных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей РПЦ ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.
Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с РПЦ и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.
Игорь Козловский о предоставлении томоса, объединении церквей и давлении России
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