27 ноября 2018, вторник

В МОН объяснили, как военное положение повлияет на работу учебных заведений

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О комендантском часе в школе пока речь не идет
Фото Херсонская городская совет

О комендантском часе в школе пока речь не идет

Введение военного положения на данный момент никак не влияет на образовательный процесс, в том числе на пропускной режим в учебных заведениях и график их работы, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

По данным ведомства, любые изменения в работе учебных заведений возможны при условии, что этого "потребует безопасность детей и защита страны". В таком случае об этом будет проинформировано дополнительно.

"Сегодня, и мы надеемся, что в дальнейшем, никаких изменений в работе учебных заведений не предвидится. Это, в частности, касается работы заведений, расположенных на территории десяти областей, где введено военное положение", - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

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В МОН подчеркнули, что введение военного положения предусматривает возможность устанавливать усиленную охрану, использовать мощности и имущество учебных заведений, более гибко осуществлять кадровую политику, а также регулировать работу заведений, в частности, вводить комендантский час. Однако эти решения принимаются военным администрациям, если возникает такая необходимость. Сейчас такие решения не приняты.

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Напомним, что 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен более 20 украинских военнослужащих.

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