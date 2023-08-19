В момент ракетного удара в центре Чернигова проходила выставка дронов — журналистка 19 августа, 13:26 Баллистическая ракета ударила по центру Чернигова (Фото:МВД / Telegram)

Страна-террорист выпустила баллистическую ракету по многолюдному центру Чернигова, там утром 19 августа проходила выставка производителей беспилотников.

Об этом в эфире телемарафона сообщила журналистка Александра Денисенко с места событий.

«Была выставка производителей дронов. И именно сюда был прилет», — сказала она.

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По ее словам, в центре Чернигова всегда многолюдно по выходным. Удар пришелся по гражданскому объекту.

В МВД добавили, что этим утром черниговцы шли из храма с корзинами освященных яблок.

В результате российского ракетного удара произошло разрушение крыши драмтеатра с последующим пожаром. Известно о пяти погибших и 37 пострадавших.

