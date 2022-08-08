В Молдове заявили о «возможной прелюдии к военной операции РФ» 8 августа, 23:55 Приднестровье (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

В Кишиневе заметили связь между недавними минированиями и агрессивной риторикой Тирасполя. Там считают возможной военную операцию со стороны России.

Об этом заявил вице-премьер Молдовы Олег Серебрян, сообщает g4media.ro.

Он уточнил, желание Приднестровья объединиться с РФ было неожиданным для них.

«Это они впервые такое сказали. Война в Украине означает, что мы переживаем, что речь идет не просто о заявлении, а о своего рода прелюдии к операции в Молдове», — сказал чиновник.

Видео дня

Он подчеркнул, что Молдова будет делать все, чтобы не допустить войны, но это «не на 100% зависит от Кишинева».

29 июля президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна готовится к возможному нападению России.

Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее народ опасается вторжения России.

При этом заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане в начале июля говорил, что в Альянсе сомневаются, что РФ на сегодняшний день может представлять серьезную угрозу для Молдовы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.