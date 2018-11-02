02 ноября 2018, пятница

В могиле, обнаруженной на Петровской аллее в Киеве, находилась урна с прахом ребенка - СМИ

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Кто закопал урну на аллее, на данное время не установлено

Кто закопал урну на аллее, на данное время не установлено

Полицейские обнаружили в могиле, найденной возле памятника актеру Леониду Быкову на Петровской аллее в Киеве, урну с прахом, передает ТСН.

Как сообщается, она находилась под гранитной плитой с высеченными на ней именем и фамилией, а также датой рождения и смерти ребенка.

Кто оборудовал могулу на аллее, на данное время не известно. Официальных комментариев полиции по этому поводу пока не поступало.

Ранее сообщалось, что на Петровской аллее в Киеве нашли неизвестную могилу.

 

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