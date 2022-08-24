Ракетный удар по Миргороду: оккупанты попали по военной инфраструктуре, продолжается пожар

24 августа, 12:52
В Миргороде оккупанты нанесли удар по военной инфраструктуре (Фото:zahid.travel)

В Миргороде оккупанты нанесли удар по военной инфраструктуре (Фото:zahid.travel)

В городе Миргород Полтавской области российские оккупанты ударили ракетами по военной инфраструктуре.

Об этом сообщает 831 бригада тактической авиации в Facebook.

«Сегодня в 11:00 войсками Российской Федерации нанесен групповой удар ракетами воздух-поверхность, вероятно, Х-22 по военной инфраструктуре города Миргород», — говорится в сообщении.

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На месте удара продолжается пожар. На поврежденных объектах работают кареты скорой помощи, представители Национальной полиции Украины и службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

Число жертв и разрушений уточняется.

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Днем в среду, 24 августа, оккупанты нанесли ракетные удары по Миргороду Полтавской области.

Власти и правоохранители заявляли о риске увеличения количество ракетных ударов РФ 24 августа.

В МВД украинцев призвали быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги перед Днем Независимости Украины и в день празднования из-за возможных вражеских атак.

В ОК Юг сообщили, что страна-агрессор в канун Дня Независимости Украины увеличивает количество носителей ракет в Черном море.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Полтавская область Ракеты Ракетные удары Война России против Украины Миргород

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