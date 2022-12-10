В Минздраве заявили, что на восстановление украинских больниц нужно больше миллиарда долларов 10 декабря, 03:28 Поврежденная больница в Рубежном (Фото:UaArtem/Twitter)

Заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко заявил, что на восстановление больниц, которые повредила и разрушила Россия, нужно больше миллиарда долларов.



Он отметил, что для развития современной системы больниц нужно минимум 14 миллиардов долларов. Яременко добавил, что за время войны россияне уже разрушили 144 объекта медицинских учреждений и повредили более тысячи.

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"Минздрав уже финализует План восстановления медицинской системы, который станет частью масштабного Плана восстановления Украины. Это комплексный документ, в который заложено не только восстановление медицинской инфраструктуры после последствий войны, но и перестройку всей медицинской системы по лучшим европейским принципам, чтобы украинцы в каждом регионе могли получить качественные и безвозмездные медицинские услуги", - заявил Яременко.



Он подчеркнул, что в данный момент украинская медицинская система готовится к работе в случае полного блекаута в Украине.

"Украинские врачи проводят самые сложные операции даже при отсутствии электроэнергии. В сплошной тьме на свет появляются новые жизни. Наши скорые выезжают на спасение пациентов даже без света и связи. Врачи делают невероятные вещи и наша цель - обеспечить их всем необходимым и максимально подготовить медицинскую систему для работы во время чрезвычайных ситуаций", - заявил Яременко.



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