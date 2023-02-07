В Минздраве оценили восстановление медицинской инфраструктуры в шесть миллиардов долларов 7 февраля, 19:11 Разрушенная россиянами больница в Херсоне (Фото:Ministry of Health of Ukraine/Handout via REUTERS)

Министерство здравоохранения сообщило, что после войны для восстановления медицинской системы понадобится минимум 6,4 миллиарда долларов.

В министерстве отметили, что для приведения медицинской системы к лучшим европейским практикам понадобится более 15 миллиардов.

«Общие потребности для восстановления медицинской инфраструктуры уже оцениваются в 6,4 миллиарда долларов. Чтобы восстановить в целом систему здравоохранения до лучших европейских практик, необходима сумма более 15 миллиардов долларов», — сообщили в Минздраве.

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Наибольшие разрушения после начала полномасштабной войны получили медицинская инфраструктура Донецкой, Харьковской, Николаевской, Черниговской и Киевской областей. Нет доступа к большинству медицинской инфраструктуры Луганской области.

При Минздраве создан проектный офис по восстановлению системы здравоохранения, который будет поддерживать и координировать внедрение реформы и мер по восстановлению.