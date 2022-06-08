Есть риск вспышки холеры. В Минздраве предупредили, что в оккупированном Херсоне резко ухудшилось качество речной воды

8 июня, 17:27
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Местных жителей призвали не купаться в Днепре в ближайшее время (Фото:Игорь Колыхаев via Facebook)

Местных жителей призвали не купаться в Днепре в ближайшее время (Фото:Игорь Колыхаев via Facebook)

Жителей временно оккупированного Херсона предупредили, что в реке Днепр резко ухудшилось качество воды и в городе может вырасти заболеваемость острыми кишечными инфекциями, в том числе холерой.

Об этом сообщил и. о. генерального директора Херсонского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Юрий Ромаскевич в Facebook.

«За последние дни резко ухудшилось качество речной воды по микробиологическим показателям на всех городских пляжах общего пользования», — пишет он.

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Он подчеркнул, что пробы воды за 6 июня не соответствуют нормам и призвал местных жителей не купаться в Днепре в ближайшее время.

«Количество кишечных палочек и энтерококков в речной воде по сравнению с нормативами возросло в несколько сотен раз, что осложняет эпидемическое состояние в Херсоне и может способствовать повышению заболеваемости острыми кишечными инфекциями, в том числе холерой среди населения города», — подчеркнул он.

https://www.facebook.com/centersportmed/posts/5218121481606956
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Ранее в Минздраве сообщали, что деоккупированным территориям Украины, которые пережили боевые действия и обстрелы российских оккупантов, угрожает риск распространения педикулеза и сыпного тифа.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Херсонская область Река Днепр Холера

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