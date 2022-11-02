Отключение электроэнергии. В Минздраве рассказали, обеспечены ли украинские больницы генераторами

2 ноября, 10:47
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В больницах в случае отключения электроэнергии автоматически срабатывают генераторы (Фото:suspilne.media)

В больницах в случае отключения электроэнергии автоматически срабатывают генераторы (Фото:suspilne.media)

На фоне отключений электроэнергии заместитель министра здравоохранения Украины Богдан Боруховский заявил, что у каждого украинского медицинского учреждения есть генератор той или иной мощности.

«В каждой больнице, в случае отключений электроэнергии, как веерных, так и экстренных, автоматически срабатывают генераторы. Все помещения с критически важным оборудованием, особенно реанимации и операционные, сразу же подключаются на источники автономного питания и не останавливают свою работу ни на минуту», — сказал он Суспільному.

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По его словам, так же к генераторам подключено большинство станций, генерирующих кислород.

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Боруховский заявил, что с начала полномасштабной войны благодаря помощи международных партнеров Минздрав доставил в украинские больницы более 400 генераторов. Значительную часть генераторов больницы закупили за свой счет или с помощью местных властей.

«Поэтому сегодня каждое медицинское учреждение имеет генератор той или иной мощности. Как минимум такой, что позволит обеспечить работу критически важного оборудования для операционных и реанимации», — сказал он.

По словам чиновника, сейчас имеющихся в больницах генераторов хватает, чтобы покрыть базовые нужды, но зима будет сверхсложной. Поэтому совместно с международными партнерами Минздрав дополнительно закупит еще более 1100 генераторов для нужд больниц.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.

https://www.youtube.com/watch?v=XgO1FPLS8z4&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Больница Электроэнергия Война России против Украины

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