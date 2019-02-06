В Минюсте намерены обжаловать запрет на работу Супрун
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил о необходимости оспорить решение Окружного админсуда Киева о запрете Уляне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава.
"Абсурдные, безответственные решения украинских судов не смогут запретить Ульяне исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение Окружного админсуда Киева будет срочно обжаловано", - заявил Петренко.
Напомним, что 5 февраля Окружной админсуд Киева по результатам рассмотрения иска нардепа Игоря Мосийчука против и.о. министра Ульяны Супрун запретилпоследний исполнять обязанности главы Минздрава.
В частности, суд мотивировал свое решение тем, что Супрун является гражданкой США и Украины одновременно.
Президент Украины Петр Порошенко и Кабинет министров Украины выразили полную поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун.