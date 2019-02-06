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В Минюсте намерены обжаловать запрет на работу Супрун

Сегодня, 01:34
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Павло Петренко/Facebook

Министр юстиции Украины Павел Петренко

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил о необходимости оспорить решение Окружного админсуда Киева о запрете Уляне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава.

"Абсурдные, безответственные решения украинских судов не смогут запретить Ульяне исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение Окружного админсуда Киева будет срочно обжаловано", - заявил Петренко.

Напомним, что 5 февраля Окружной админсуд Киева по результатам рассмотрения иска нардепа Игоря Мосийчука против и.о. министра Ульяны Супрун запретилпоследний исполнять обязанности главы Минздрава.

В частности, суд мотивировал свое решение тем, что Супрун является гражданкой США и Украины одновременно.

Президент Украины Петр Порошенко и Кабинет министров Украины выразили полную поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун.

Теги:   Минюст Павел Петренко Уляна Супрун

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