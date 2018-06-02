В МинВОТ сообщили, что из оккупированного Крыма ежегодно выезжают около 2-3 тысяч человек

Тех, кто выезжает из Крыма навсегда - больше, чем переселенцев, которые впоследствии снова возвращаются

С оккупированного Россией Крыма ежегодно выезжает около 2-3 тыс. местных жителей, рассказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи, передает Укринформ.

"Есть люди, которые постоянно выезжают из Крыма, есть некоторое количество населения, которые возвращается... Я не хочу лгать, но если говорить о 2 - 3 тыс. человек в год, то это может быть близко к истине", - сказал Куркчи.

По его словам, этот процесс имеет составляющую, что в последнее время не меняется. "Динамика в том, что все же сальдо выезжающих из Крыма, является большим (чем тех переселенцев, которые впоследствии снова возвращаются на полуостров - ред.)", - сказал первый замминистра.

Он также отметил, что из-за обострения боевых действий на востоке Украины следует ожидать увеличения в ближайшее время количества вынужденных переселенцев из Донбасса в другие регионы страны.

"Вообще-то феномен переселения и динамика этих миграционных процессов, если говорить о Донецкой и Луганской областях, зависят от интенсивности боевых действий. Если мы говорим об обострении ситуации по линии соприкосновения, то, конечно, в ближайшее время количество людей, которые будут выезжать с целью обеспечить безопасность для своей семьи, будет увеличиваться", - подчеркнул Куркчи.

По его словам, сейчас в этих областях наблюдается очень большая постоянная миграция населения, причем в обоих направлениях, поэтому точное количество переселенцев назвать трудно.

Как известно, по оценке структур ООН, количество вынужденных переселенцев на территории Украины составляет около 1,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что исследование определило области Украины с лучшим и худшим отношением к переселенцам.