20 сентября 2018, четверг

В МинВОТ предложили ввести санкции против пяти химкомпаний из-за деятельности в Крыму

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Среди компаний – поставщики продукции Крымского титана
Фото: ximton.ru

Среди компаний – поставщики продукции Крымского титана

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предложило ввести санкции против компаний, связанных с производством и реализацией химической продукции из временно оккупированного Крыма.

В частности, ведомство инициирует внесение в черный список таких компаний, как Летан Инвестментс Лимитед (Кипр), Титанактив (РФ), Центр оптимальных технологий (РФ), Охна Холдингс Лимитед (Кипр), Химкомснаб (РФ), Толексис Интерпрайзиз эйдж (Швейцария).

"Химическая продукция изготовлена ​​в нарушение установленного правового режима временно оккупированных территорий и с использованием незаконно добытых полезных ископаемых из недр, принадлежащих исключительно украинскому народу, в частности природного газа и воды из подземных источников, а именно производство такой продукции угрожает жизни и здоровью граждан Украины как на подконтрольных, так и на оккупированных территориях", - пояснили в МинВОТ.

Сейчас проект распоряжения о введении санкций отправлен в органы государственной власти на согласование. В дальнейшем документ должны рассмотреть правительство и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В ведомстве напомнили, что компания Титановые инвестиции - производитель химической продукции в крымском Армянске - уже находится под санкциями.

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