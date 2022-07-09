В Минспорта рассказали, сколько украинских спортсменов и тренеров убили российские оккупанты 9 июля, 16:33 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что российские войска убили 100 украинских спортсменов и тренеров.

Об этом он написал в Facebook.

«Россияне убили 100 украинских спортсменов и тренеров. Они погибли на поле боя и от вражеских обстрелов. Мужчины и женщины. Взрослые и дети. Все они — Герои, лучшие из лучших наших людей», — отметил Гутцайт.

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Также министр сообщил, что еще четверо спортсменов ранены, а 22 находятся в плену. Он заверил, что будут приложены все усилия, чтобы вернуть их домой живыми.

«Сегодня больше 3 тысяч спортсменов с оружием защищают Украину и всю Европу. Ценой жизни и здоровья они борются за мирное будущее всего континента. На волонтерском фронте более 1100 спортсменов и тренеров», — добавил Гутцайт.

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