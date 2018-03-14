В Минске договорились восстановить мобильную связь на Донбассе

Участники переговоров в Минске 14 марта договорились об алгоритме восстановления мобильной связи на территории оккупированного Донбасса, которого на этой территории нет уже два месяца.

Об этом по итогам переговоров в Минске 14 марта сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Ремонт сетей будет происходить силами компании Vodafone-Украина "с участием ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства".

Олифер добавила, что украинская сторона в очередной раз озвучила требование срочно вернуть подвижной состав Укрзализныци. Это более 30 тысяч грузовых и пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

Киев также настаивает на том, чтобы РФ выполнила свои обещания и повлияла на поддерживаемых Россией боевиков с целью открытия контрольно-пропускного пункта Золотое.

"По данным ООН в течение января-февраля 2018 года на Донбассе не зафиксировано ни одной смерти гражданских лиц. Однако устойчивого мира так и не обеспечено", - сообщили в Минске.

Напомним, основной причиной отсутствия связи мобильного оператора Vodafone-Украина на оккупированной территории Донецкой области является обесточивание оборудования.

11 января жители оккупированного Донбасса остались без мобильной связи Vodafone Украины. Компания была последним оператором, которая предоставляла услуги связи на неподконтрольных территориях.

В Vodafone-Украина добавили, что сейчас более трети их оборудования на неподконтрольной Украины территории Донбасса находится в нерабочем состоянии. А разрыв, скорее всего, произошел в оккупированных районах Донецкой области.

В Донецке начали активно продавать сим-карты местного оператора Феникс. По стандартной цене по 120 рублей (60 грн) можно было приобрести с большими очередями, а перекупщики предлагали альтернативу, однако уже за 1000 рублей (500 грн).

17 января на неподконтрольных территориях Донбасса начались работы для ремонта поврежденного кабеля, из-за чего не было единственно возможной мобильной связи в регионе, которую предоставлял оператор Vodafone Украины.

19 января компания Vodafone завершила ремонтные работы и возобновила поврежденное оборудование на оккупированной территории Луганской области. Там также заявили, что в Донецкой области сеть не работает по неизвестным причинам.