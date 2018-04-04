На 100 тыс. абитуриентов больше и активный Киев. В Минобразования подвели итоги регистрации на ВНО-2018

В прошлом году на ВНО зарегистрировались более 200 тыс. человек

По предварительным итогам на внешнее независимое оценивание в этом году зарегистрировались 335 472 человека, что на 100 тыс. больше, чем годом ранее.

Такие данные по состоянию на 4 апреля опубликовал Украинский центр оценивания качества образования.

Так, больше всего школьников будут проходить ВНО в Киеве (28 438), Днепропетровской (24 811), Львовской (21 373), Харьковской (21 244), Одесской (20 657) областях.

Для ВНО по украинскому языку и литературе зарегистрировано 332 850 человек, истории Украины - 168 644 человека, математике - 111 740 человек, английскому языку - 89 148 человек, биологии - 82 146 человек.

Окончательные итоги регистрации на ВНО-2018 пообещали рассказать 26 апреля.

Показатели еще могут вырасти, поскольку определенные категории желающих смогут подать заявки на дополнительное ВНО и после окончания кампании. Речь идет о тех, кто живет на оккупированных территориях, лиц, отбывающих наказание и тех, кто по уважительным причинам не смог зарегистрироваться в основной период. Дополнительный период регистрации для вышеупомянутых категорий предусмотрен с 3 по 21 мая (для участия в дополнительной сессии ВНО).

Официально регистрации на ВНО в этом году закончилась 19 марта.

Примечательно, что в течение регистрации на ВНО в прошлом году было более 223 тысяч человек, желающих сдать тестирование.