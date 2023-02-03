В Минобороны заявили, что не подтверждают российское гражданство у Александра Лиева — чиновник уволен 3 февраля, 01:22 Александр Лиев (Фото:Александр Лиев/Facebook)

Министерство обороны Украины опубликовало заявление, в котором говорит, что по состоянию на 2 февраля Лиев Александр Сергеевич уволен из Минобороны по его собственному желанию.

В заявлении также отмечается, что "любых фактов, подтверждающих наличие у Александра Лиева другого гражданства, кроме украинского, в Минобороны не предоставлялось".

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После появления в СМИ публикаций, касающихся заявлений Лиева периода 2014 года, по его собственной инициативе в ноябре 2022 года министр обороны Украины обратился в СБУ с просьбой провести дополнительное психофизиологическое исследование должностного лица с применением полиграфа.

В четверг, 2 февраля, источники издания Украинская правда заявили, что и.о. главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины Александр Лиев имеет российский паспорт, он это опроверг.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что ожидают в ближайшее время "широкую информационно-психологическую спецоперацию по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства", в том числе главы Минобороны.

Что известно об Александре Лиеве

Бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев работает в Минобороны Украины и с лета 2022 года временно исполняет обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники.

31 января Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции, напомнил о «противоречивых» моментах биографии Лиева, преимущественно до 2014 года. В частности, незадолго до фиктивного «референдума» в Крыму он поддержал идею его провести, но в украинской юрисдикции, и призвал «услышать Крым». Также у чиновника есть орден от Российского императорского дома осенью 2013 года.

Шабунин также вспомнил 2006-й год, когда Лиев «координировал пикеты и блокпосты у маяков, которые после разделения Черноморского флота СССР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом РФ».

Лиев у себя в Facebook ответил на обвинения и сообщил, что осенью 2022 года уже давал официальные разъяснения в ответ на депутатский запрос с идентичными обвинениями в якобы пророссийских позициях.

Несколько месяцев назад он попросил министра обороны Алексея Резникова назначить ему проверку на полиграфе, которую впоследствии прошел. Также в 2014—2022 годах Лиев, по его словам, «четыре раза успешно прошел спецпроверки относительно допуска к государственной тайне, имеет награды ГУР, главнокомандующего ВСУ, Минобороны».



Чиновник заявил о нескольких целенаправленных информационных кампаниях, которые, по его словам, были развернуты против него в предыдущие годы и закрепили представление о его «пророссийской биографии».