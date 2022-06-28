Чтобы сломить дух и разрушить единство. Россия проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины — Минобороны 28 июня, 16:06 Россия нанесла ракетный удар по ТЦ в Кременчуге (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Страна-агрессор Россия проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины, заявил спикер Минобороны Александр Мотузянник.

"РФ проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины, чтобы сломать дух и разрушить единство украинцев. В последние дни враг нанес ряд ударов с применением ракет воздушного и наземного базирования по объектам гражданской инфраструктуры в Киеве, Киевской, Черкасской и Одесской областях», — сказал он.

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Мотузник напомнил о циничном ударе России по торговому центру в городе Кременчуг, где находилось более тысячи гражданских, в том числе дети.

27 июня РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По последним данным, погибли 18 человек.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

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