Даже оппозиционным к власти РФ. В Минобороны Украины призвали не верить ни одному российскому источнику информации 26 марта, 17:57 Цей матеріал також доступний українською Анна Маляр (Фото:www.mil.gov.ua)

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр посоветовала украинцам не верить никаким российским источникам информации, даже оппозиционным к власти РФ.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

«Они ведут информационную войну. Поэтому советую вообще не верить ни одному российскому источнику информации. Даже если это официальные источники — это само собой разумеется, что верить нельзя, потому что они работают на свою внутреннюю аудиторию и работают как инструментом войны этой информацией. То есть они ее забрасывают с какой-то целью», — сказала Маляр.

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Также она призвала не верить даже той информации, которую распространяют «оппозиционные россияне, которые не поддерживают войну и искренне помогают Украине».

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«Почему тоже нельзя верить? Потому что к ним с большой вероятностью имеют подходы ФСБ, и они все равно этих людей как каналы информации будут использовать в своих военных целях. Поэтому на сегодняшний день для нас не имеет смысла все, что они там говорят, отслеживать. Это должны делать специалисты, и мы это делаем. Мы очень хорошо видим, как они выстраивают свое информационное поле», — отметила заместительница.

По словам Маляр, сейчас россияне «информационно проигрывают, но не стоит недооценивать врага с точки зрения военной мощи».

«Мы не скрываем, что у них и количество больше, и оружия на момент начала войны было больше. Поэтому наши Вооруженные Силы, несмотря на то, что они героически стоят, мы должны понимать, что они против очень сильного врага», — подчеркнула она.