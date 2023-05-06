«Не нужно искать многоходовые комбинации». Маляр объяснила, как реагировать на заявления российских главарей по поводу их планов

6 мая, 19:20
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Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала не искать в заявлениях российских вожаков глубоких смыслов или намеков на многоходовые комбинации. По ее словам, слушая заявления военного руководства оккупационных сил, не следует забывать, что враг не изменил свою конечную цель в отношении Украины — завоевание всей территории.

Об этом Маляр написала в Telegram.

"Как расценивать видео и текстовые заявления враждебных предводителей об их планах? Никак. Не нужно искать в них глубокие смыслы или многоходовые комбинации", - сказала заместитель министра обороны.

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Она добавила, что после прошлогодней неудачной попытки осуществления блицкрига захватчики двигаются теперь поэтапно.

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«Вернее, пытаются двигаться, потому что наши защитники не дают им это сделать», — отметила Маляр.

Замминистра подчеркнула, что, независимо от сказанного, написанного или показанного врагом, нужно всегда быть готовым к коварным сценариям, ведь именно это Россия и демонстрирует с начала войны.

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4 мая Пригожин опубликовал видео с рядами трупов вагнеровцов, которые, по его словам, погибли за этот день под Бахмутом. Он также обматерил руководство российской регулярной армии - Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, заявив о « нехватка боеприпасов 70%».

5 мая Пригожин заявил, что его террористы «выйдут из Бахмута» Донецкой области с 10 мая из-за нехватки боеприпасов.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели заявление Пригожина о выходе из Бахмута, но отказался его комментировать.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Заявление Война России против Украины Анна Маляр

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