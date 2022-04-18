«Увеличили свои возможности». В Минобороны США сообщают, что оккупанты перебросили на восток и юг Украины 11 БТГ — СNN
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)
Россия перебросила дополнительные 11 батальонных тактических групп на восточные и южные регионы Украины, заявил высокопоставленный чиновник Минобороны США, сообщает СNN.
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Отмечается, что таким образом общее число российских БТГ увеличилось до 76.
«Они увеличили свои возможности внутри Украины», — сказал чиновник.
Также чиновник подчеркнул, что США направили в Украину четыре самолета с военной помощью.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что украинские военные фиксируют признаки начала наступательной операции россиян в Восточной операционной зоне.
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