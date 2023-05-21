ВСУ взяли Бахмут в полуокружение, сохраняют контроль над частью города — Минобороны 21 мая, 12:44 Украинские военные под Бахмутом (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города.

Об этом она написала в своем Telegram.

По словам Маляр, враг не смог окружить Бахмут и потерял часть «господствующих высот» вокруг города.

Тем временем наши воины и дальше продвигаются в пригороде по флангам, что усложняет врагу пребывание в Бахмуте.

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«Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать оккупантов. Поэтому, врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться», — говорится в сообщении.

По ее словам, подразделения Силы обороны сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе Самолет.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что Бахмут фактически полностью уничтожен ударами российских войск, однако Силы обороны продолжают удерживать позиции в юго-западной части города.

Череватый в комментарии Суспільному отметил, что от уничтоженного города никакой пользы ни военной, ни политической Россия не получит.

По словам спикера, ВСУ пытаются «давить на флангах, не давать им покоя и по возможности контратаковать».

В воскресенье, 21 мая, в ряде СМИ появилось сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы признал «взятие» российскими захватчиками Бахмута Донецкой области.

Позже его спикер Сергей Никифоров уточнил, что журналисты неправильно интерпретировали ответ главы государства на заданный ему вопрос, вследствие чего возникло недоразумение.

Заявление Пригожина о якобы полном контроле над Бахмутом ранее опровергли в ВСУ, заявив, что бои там все еще продолжаются.

Со своей стороны издатель Медиазоны Петр Верзилов также опроверг полное взятие города, опубликовав видео, снятое в окопе в одном из его западных кварталов.