«Последнее стратегическое средство». В Минобороны заявили, что ракетные атаки по Украине не помешают контрнаступлению
Украинские силы готовятся к контрнаступлению (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Несмотря на волну ракетных атак по всей Украине в последние недели, планы Украины по контрнаступлению остаются в силе.
Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов во время конференции по безопасности Диалог Шангри-Ла в Сингапуре, сообщает Reuters.
Он отметил, что наряду с ударами крылатыми ракетами в мае украинцы столкнулись с неоднократными залпами баллистических ракет, особенно по городам, включая Киев.
«Их главная цель — остановить наше контрнаступление и атаковать центры принятия решений», — сказал Гаврилов.
Он назвал массовое применение баллистических ракет «последним стратегическим средством» оккупантов и отметил, что системы противовоздушной обороны Украины эффективны более чем на 90%.
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«Для России было огромным сюрпризом обнаружить, что эффективность их баллистических ракет была почти нулевой против современных систем ПВО, которые мы получили от наших партнеров», — добавил замминистра обороны.
По словам Гаврилова, ничто не может остановить усилия, желание и уверенность украинцев в том, что победа в этой войне будет на их стороне.
Украина «начнет контрнаступление, поставив целью освободить наши территории в этом году», добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению.
По данным The Washington Post, украинские саперы разминируют территории на линии соприкосновения в рамках подготовки к контрнаступлению.
Разминирование происходит ночью и вручную, чтобы не выдать вероятные позиции, откуда будет происходить наступление.