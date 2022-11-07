Минобороны РФ назвало потерю 300 солдат под Павловкой «эффективным наступлением». Сами военные взбунтовались 7 ноября, 14:09 Минобороны РФ свои потери традиционно отрицает (Фото:Скриншот видео)

В российском минобороны прокомментировали бунт 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, чьи солдаты понесли под Павловкой Донецкой области огромные потери в технике и живой силе.

Как заявили в ведомстве, ни о каком недовольстве со стороны военных им якобы ничего неизвестно, а ситуацию на Угледарском направлении там назвали «эффективным наступлением».

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«За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй», — говорится в заявлении, обнародованном после разразившегося скандала.

При этом в данных утверждениях сомневаются даже в самых лояльных кремлевскому режиму околовоенных Telegram-каналах.

По словам пропагандиста Алексея Сладкова, из-за больших потерь находящиеся под Павловкой подразделения необходимо срочно эвакуировать, проведя ротацию, однако такой возможности на сегодняшний день нет.

«Нет ни свежих подразделений, ни возможности провести отвод и замену, потому что все под обстрелом со стороны Угледара и других направлений», — признал он, пояснив, что украинская артиллерия «методично ровняет все с землей».

Инфографика: TheDeadDistrict/Twitter

Сами же российские морпехи отчаялись настолько, что написал открытое письмо губернатору Приморского края Олегу Кожемяку, призвав его помочь им с эвакуацией.

«В очередной раз нас бросили в непонятное наступление… В результате „тщательно“ спланированного наступления „великими полководцами“ мы потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. 50 процентов техники. Это только наша бригада», — пожаловались они, прося чиновника о помощи.

Инфографика: yarotrof/Twitter

Впрочем, несмотря на это, минобороны РФ, судя по всему, признавать свой провал не собирается, настаивая, что «все идет по плану».