Более 30 военных объектов РФ. В Минобороны рассказали об успехах HIMARS на передовой

15 июля, 17:45
Наступательный потенциал россиян значительно снижен из-за украинских атак (Фото:Генштаб ВСУ)

Наступательный потенциал россиян значительно снижен из-за украинских атак (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские защитники уже уничтожили 30 логистических объектов войск РФ с помощью американских РСЗО HIMARS, сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

«Позволю себе вспомнить знаменитые HIMARS, которые сегодня прекрасно работают на передовой. За последние недели уничтожено более 30 логистических военных объектов противника», — подчеркнул он во время телемарафона.

Видео дня

Мотузяник добавил, что наступательный потенциал россиян значительно снижен из-за украинских атак. Он также подчеркнул, что Украина по-прежнему нуждается в далекобойной артиллерии, для уничтожения логистики оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/ARjBcK8t_Yo
Читайте также:

Момент работы РСЗО HIMARS (Фото:KHARKIV_RULIT/Twitter) ВСУ второй раз за неделю обстреляли склад боеприпасов оккупантов в Новой Каховке

Ранее министр обороны Алексей Резников говорил, что уверен в поставках Украине дальнобойных ракет для РСЗО HIMARS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км. По его словам, HIMARS уже поменяли правила игры на войне.

8 июля администрация президента США Джо Байдена подтвердила, что готовит новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать четыре системы РСЗО HIMARS. В целом, Украина получит 12 этих таких систем и боеприпасы к ним.

Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Александр Мотузяник РСЗО HIMARS

Эксклюзивы НВ

Последствия ракетного удара России по центру Винницы, 14 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
«Россия питается кровью других» /
Украинцы никогда не забудут ни одной смерти и будут мстить — интервью с Маркивым
15 июля, 17:20
Страны
Во Львове продажи жилья рухнули в 8−10 раз по сравнению с довоенным периодом (Фото:OLX)
Сюжет
Дальше от фронта — меньше скидки /
Сколько стоят квартиры в Киеве, Львове, Днепре и Одессе — обзор цен
15 июля, 10:08
Ритейл/Недвижимость
Алексей Мордашов (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)
И TUI с ними! /
Российский олигарх Мордашов сократил свою долю в крупнейшем туроператоре Европы, уменьшилось ли его влияние?
15 июля, 08:34
Компании / Рынки
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X