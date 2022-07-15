Более 30 военных объектов РФ. В Минобороны рассказали об успехах HIMARS на передовой 15 июля, 17:45 Наступательный потенциал россиян значительно снижен из-за украинских атак (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские защитники уже уничтожили 30 логистических объектов войск РФ с помощью американских РСЗО HIMARS, сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

«Позволю себе вспомнить знаменитые HIMARS, которые сегодня прекрасно работают на передовой. За последние недели уничтожено более 30 логистических военных объектов противника», — подчеркнул он во время телемарафона.

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Мотузяник добавил, что наступательный потенциал россиян значительно снижен из-за украинских атак. Он также подчеркнул, что Украина по-прежнему нуждается в далекобойной артиллерии, для уничтожения логистики оккупантов.

Ранее министр обороны Алексей Резников говорил, что уверен в поставках Украине дальнобойных ракет для РСЗО HIMARS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км. По его словам, HIMARS уже поменяли правила игры на войне.

8 июля администрация президента США Джо Байдена подтвердила, что готовит новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать четыре системы РСЗО HIMARS. В целом, Украина получит 12 этих таких систем и боеприпасы к ним.

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