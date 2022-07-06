«Обе стороны применяют мощную силу». В Минобороны рассказали об ожесточенных боях в районе Славянска 6 июля, 18:01 На восточном направлении оккупанты несут значительные потери (Фото:Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

В районе города Славянск Донецкой области проходят ожесточенные бои, обе стороны в этом районе применяют мощную военную технику, сообщила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

«Что касается Славянска, который сейчас на слуху, то там продолжаются очень яростные бои, обе стороны применяют очень мощную силу, как со стороны врага, так и со стороны украинских сил», — сказала она в эфире телемарафона.

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Она отметила, что на восточном направлении оккупанты несут значительные потери, но «враг сильный».

Также она сказала, что оккупанты пытаются наступать на Харьковском направлении, но в большинстве своем находятся в обороне.

Маляр добавила, что в Беларуси не формируются ударные группы, но Минобороны рассматривает сценарий нападения на северном направлении, как один из возможных.

По данным британской разведки, после почти полного захвата Луганской области оккупанты попытаются взять под контроль города региона, в частности, Славянск и Краматорск. 4 июля мэр Славянска Вадим Лях заявил, что город уже стал прифронтовым.

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