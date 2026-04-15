Украина внедряет новую модель ведения войны , которая заключается в создании дроново-штурмовых подразделений благодаря объединению воздушных и наземных беспилотников с пехотой в единую систему.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в среду, 15 апреля.

В ведомстве отметили, что этот подход уже имеет свои результаты. Благодаря таким подразделениям Украине удалось освободить большую часть территории.

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«Такой подход уже показал результат на юге, где с февраля был освобожден большой объем территорий, именно благодаря применению этих новейших подразделений», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны рассказывали о проекте Линия дронов, цель которого заключается в масштабировании новой доктрины технологического ведения войны.

Как сообщили в ведомстве, Линия дронов предусматривает построение единой системы применения БпЛА — с воздушным сопровождением пехоты и постоянным поражением врага на глубине 10−15 км.

В Минобороны отметили, что подразделения, которые входят или поддерживаются Линией дронов, поражают каждую четвертую цель на поле боя.

Контрнаступление Украины — главное

3 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние полтора месяца Силы обороны освободили 400−435 кв. км на юге Украины.

10 марта начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Александр Комаренко сказал, что Силы обороны почти полностью освободили территорию Днепропетровской области. По его словам, осталось «доработать» три небольших населенных пункта и еще два — «зачистить».

14 марта украинский президент сообщил, что наступательная весенняя кампания РФ уже провалилась, поскольку планировалось, что сейчас она будет идти полным ходом.

17 марта во время обращения к британскому парламенту президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние 30 дней украинские военные отвоевали больше территории, чем Россия захватила.

В интервью телеканалу CNN, которое опубликовали 15 марта, Зеленский заявил, что Россия готовила крупную наступательную операцию, однако Силы обороны предотвратили ее, начав контрнаступление.

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5 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что Силы обороны во время контрнаступательной операции на Александровском направлении восстановили контроль над около 480 кв. км и освободили 12 населенных пунктов.

15 апреля Сырский отметил, что за март украинские военные восстановили контроль над почти 50 кв. км территории, которая была оккупирована российскими войсками.