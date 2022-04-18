Цели оккупантов не изменились. Самые интенсивные боевые действия ведутся на Слобожанском и Донецком операционных районах — Минобороны

18 апреля, 17:08
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Оккупанты готовятся к наступлению на востоке Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты готовятся к наступлению на востоке Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на Слобожанском и Донецком операционных районах.

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Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, цели оккупантов не изменились — они готовятся к наступлению на востоке Украины, чтобы взять под контроль территории Луганской и Донецкой областей, обеспечить устойчивость так называемого сухопутного коридора из оккупированной АРК.

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«Агрессор практически завершил перегруппировку войск в восточной операционной зоне», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Минобороны Украины Боевые действия Война России против Украины

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