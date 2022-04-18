Цели оккупантов не изменились. Самые интенсивные боевые действия ведутся на Слобожанском и Донецком операционных районах — Минобороны 18 апреля, 17:08 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты готовятся к наступлению на востоке Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на Слобожанском и Донецком операционных районах.

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Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, цели оккупантов не изменились — они готовятся к наступлению на востоке Украины, чтобы взять под контроль территории Луганской и Донецкой областей, обеспечить устойчивость так называемого сухопутного коридора из оккупированной АРК.

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«Агрессор практически завершил перегруппировку войск в восточной операционной зоне», — сказал он.

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