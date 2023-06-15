Уничтожить можно любую технику, но Bradley и Leopard позволяют спасти экипаж — Маляр о российских фейках 15 июня, 01:07 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Заместительница министра обороны Анна Маляр прокомментировала информацию о потере защитниками Украины бронетехники в ходе контрнаступления.

В эфире телемарафона в среду, 14 июня, Маляр отметила, что ключевая информационная цель российских пропагандистов, распространяющих фейки, — западная техника, потому что им не выгодны поставки Западом вооружения Украине.



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Замминистра подчеркнула, что во время войны обе стороны теряют технику и любую технику можно уничтожить, но в то же время потери Украины значительно ниже.

Также, по словам Маляр, у западной техники — в частности, БМП Bradley и танков Leopard 2 — есть не только военное преимущество, а и то, что «даже в случае уничтожения единицы этой техники у нас полностью спасены экипажи».

До этого телеканал CNN со ссылкой на OSINT-аналитиков писал, что за первые дни контрнаступления Украина якобы потеряла 16 БМП Bradley. Официально потери Украина не комментирует. На фоне российских вбросов 9 июня Анна Маляр заявляла, что «военную технику, которую невозможно уничтожить, еще не создали», а неизбежными потерями являются люди.

12 июня она сообщила, что защитники Украины во время наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов. По словам президента Владимира Зеленского, в тяжелых боях Силы обороны продвигаются вперед и увеличивают контроль на Бахмутском направлении.

13 июня США объявили о новом пакете помощи Украине, который в том числе включает 15 Bradley. В Пентагоне не подтвердили информацию о потере Украиной техники.