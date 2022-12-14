Арестович описывает войну простым языком, но точная информация у военных — Минобороны

14 декабря, 17:36
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Алексей Арестович (Фото:instagram.com/alexey.arestovich)

Алексей Арестович (Фото:instagram.com/alexey.arestovich)

Советник Офиса президента Алексей Арестович описывает обстановку на фронте простым языком, но за точной информацией нужно обращаться к официальным источникам.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Она объяснила, что по сводкам Генштаба бывает сложно понять ситуацию на фронте, не имея специального образования.

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«Мы отступаем или наступаем, двигаемся или стоим? Это профессиональный язык военных, иначе они говорить не умеют. Например, у нас в Минобороны есть мобилизованный писатель, который переводит сводки человеческим языком», — сказала Маляр.

Она отметила, что необходимо, чтобы войну объясняли простым языком, на котором не говорят военные.

«Объяснения нужны. Но официальная позиция может быть только от уполномоченных лиц. В Украине свобода слова и мы можем гордиться, что сохраняем ее даже во время такой горячей войны», — заявила замминистра.

https://www.youtube.com/watch?v=0geZ5x_Qu4E&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Генштаб Алексей Арестович Война России против Украины Анна Маляр Генштаб ВСУ

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